На кладбище у хоккеиста, который побил судью

Большой, тяжёлый, сильный и быстрый. Хатулёв обладал всеми важнейшими качествами, которые нужны хорошему хоккеисту. Его первый тренер Янис Купчс разглядел это ещё в середине 1960-х, в самом начале карьеры молодого хоккеиста. Успехи в юношеской сборной СССР (до 20 лет), в чемпионатах СССР и международных соревнованиях позволили Хатулёву попасть в поле зрения НХЛ. Клубы НХЛ и WHA включили его в любительский драфт в 1975 году, но его родной СССР не разрешил подписать контракт, сообщает сайт "Национальная энциклопедия".

Так Хатулёв и продолжал выступать в составе рижского "Динамо". В 1977 году ему снова запретили переход в московский ЦСКА - сильнейшую хоккейную команду СССР. В 1979 году в матче рижского "Динамо" и московского ЦСКА между Хатулёвым и игроком команды соперника завязалась драка, разнять которую поспешил лайнсмен. Хатулёв ударил его, получив за это пожизненную дисквалификацию. Правда, в 1979 году дисквалификацию отменили, но дисциплинарные нарушения не прекратились. Хатулёв ушёл из профессионального спорта в 1981 году в возрасте 25 лет.