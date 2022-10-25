На Саркандаугавском кладбище возле огромной электровышки стоит небольшой памятник с выгравированным на нём хоккейным коньком. Как оказалось, там покоится очень уважаемый человек - первый хоккеист из Латвии и даже первый из СССР, выставленный на драфт в НХЛ.
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На кладбище у хоккеиста, который побил судью
На кладбище у хоккеиста, который побил судью
Большой, тяжёлый, сильный и быстрый. Хатулёв обладал всеми важнейшими качествами, которые нужны хорошему хоккеисту. Его первый тренер Янис Купчс разглядел это ещё в середине 1960-х, в самом начале карьеры молодого хоккеиста. Успехи в юношеской сборной СССР (до 20 лет), в чемпионатах СССР и международных соревнованиях позволили Хатулёву попасть в поле зрения НХЛ. Клубы НХЛ и WHA включили его в любительский драфт в 1975 году, но его родной СССР не разрешил подписать контракт, сообщает сайт "Национальная энциклопедия".
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