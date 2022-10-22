Янис Вингрис из Украины ⟩ В 80 километрах от домов, которые заняли оккупанты

И в пункте логистики артиллерийских боеприпасов на южном фронте недалеко от Энергодара западное оружие не видели. Однако в их запасах боеприпасов рядом с коробками с советскими снарядами 70-х и 80-х годов находятся и недавно поставленные из западных стран произведенные в июле боеприпасы. Это снаряды, которые подходят для украинских артиллерийских устройств советских времен и которые не нужно специально подготавливать к бою. Старые снаряды советских времен нужно лишь протереть смазанными дизельным топливом тряпками. Чтобы не повредить стволы, 50-летние снаряды необходимо очистить от оружейного масла и грязи.