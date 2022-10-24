Янис Вингрис из Украины ⟩ "Дайте вооружение, чтобы бить россиян"

Жене удалось с обоими детьми сесть в транспорт для эвакуации больных, пробраться через блокпосты и выехать с оккупированных территорий. Теперь она с детьми в безопасности на западе, а командир - на позициях южного фронта в нескольких десятках километров от своего дома. Его взгляд на ситуацию на фронте печален: "Никто не просит денег, только вооружение. Мужики молчат, если иногда на позиции не привозят воду или еду, бывает и такое. Но дайте вооружение, чтобы бить россиян! Мне стыдно, что мужчины в первых окопах не защищены. Выстрелы из танков разрывают на несколько частей толстые дубы. Но они не плачут, просят лишь одного: дайте оружие. Такое, чтобы мы могли убивать их на расстоянии".