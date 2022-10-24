Семья командира осталась там, на оккупированной стороне. Кто-то передал оккупантам информацию, что глава семьи воюет на стороне украинцев. В двери постучали, и люди через двери сказали, что мужу нужна срочная помощь. Жена поверила и открыла. Их было трое, они были вооружены - один с белорусским акцентом, ингуш и русский. Угрожали отрезать сыну палец, требовали у жены позвонить мужу. Она звонила и в отчаянии плакала в трубку. Троица собрала все документы, компьютеры и телефоны и пообещала вернуться.
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Янис Вингрис из Украины ⟩ "Дайте вооружение, чтобы бить россиян"
"Дайте вооружение, чтобы бить россиян"
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