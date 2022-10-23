Видео ⟩ Педофил продолжает развращать детей в соцсетях: полиция ищет на него управу

После выхода материала об Артуре Айбетове в обществе поднялась волна возмущения. Люди недоумевают: почему человек, ранее осужденный и имеющий за плечами тюремный срок за создание и хранение материалов порнографического характера с вовлечением детей, а также пойманный в интернете на домогательствах к 10-летней девочке, продолжает вступать в балансирующий на грани преступления контакт с детьми.