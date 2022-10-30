Почему в будущем секс больше не будет сексом?

"Дети рождаются в пробирках, люди страдают от эпидемии одиночества, потому что все доступно на расстоянии руки и больше нет смысла выходить из дома. Все доставляется с Wolt и Bolt. И да, удобно жить с роботом, исполняющим все ваши прихоти. Он вас удовлетворяет, и самое главное - не перечит вам. И даже в сексе все происходит так, как ты хочешь, потому что робот специально для этого обучен.