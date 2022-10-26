Посетитель свингер-вечеров в Риге: "Догадайтесь, что было с невестой?"

Роберт (имя изменено, но личность рассказчика редакции известна) может похвастаться тем, что стоял у истоков движения свингеров в Латвии. Еще в конце 90-х, когда у нас в стране появились первые подобные секс-вечеринки. Одинокие мужчины и женщины, женатые и неженатые пары - все шли туда за новыми ощущениями и сексом.

"Жена знала, что я иду на бл*дки, но не знала куда", - вспоминает он. Роберт обычно говорил супруге, что у него дела на работе, он задержится. Она все понимала, но они, как правило, это не обсуждали. "Семья - это святое", - отмечает он. Роберт просит не смешивать секс, семью и любовь.

"Свингер-клуб - это не только про секс", - добавляет он. Это особая атмосфера. Со всем антуражем, застольем, весельем, играми, а однажды в свингер-клубе справляли свадьбу. "Догадайтесь, что было с невестой?" - спрашивает наш герой, хитро прищурившись...