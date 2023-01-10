Кидались бананами и обвиняли в подделке документов. Олисадебе - первый темнокожий футболист в истории сборной Польши

Тем футбольным болельщикам, кому сейчас больше 35 лет, не нужно объяснять, кем был Эммануэль Олисадебе. Многие помнят, как рождённый в нигерийском городе Варри футболист в конце 90-х приехал в Польшу, которая стала для него вторым домом. По крайней мере на время.

Олисадебе приехал в Польшу в 1997 году без знания языка и культуры. В интервью он признавался, что даже не догадывался о том, что папа римский Иоанн Павел II родом из Польши, а в Варшаве зимой идёт снег.

Несмотря на это, Олисадебе довольно быстро заиграл на таком уровне, что в 2000 году ему присвоили польское гражданство и он начал выступать за национальную команду, став первым темнокожим футболистом в истории сборной Польши.

"Он не поляк. Он не знает польского языка. Он другой. Забив несколько голов, он многим понравился, но значительная часть общества всё ещё не принимает этого, видит в случившемся несправедливость по отношению к польским футболистам", - писал про Эммануэля журналист Кшиштоф Становский.