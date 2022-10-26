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Фото ⟩ Госизменник Петр Волин: "Я хочу провести остаток жизни на свободе с женой"

Андрес Эйнманн rus.postimees.ee
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Госизменник Петр Волин: "Я хочу провести остаток жизни на свободе с женой"
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Фото: Mihkel Maripuu

Петр Волин, отбывающий тюремный срок за госизмену, заявил на заседании Харьюского уездного суда по вопросу о его досрочном освобождении, что он хочет выйти из тюрьмы на любых условиях, чтобы остаток жизни провести на свободе со своей женой, пишет Rus.Postimees.

Волин сказал, что через три с половиной месяца ему исполнится 70 лет, а жена старше его на три года. "Моя жизнь находится в завершающей фазе, и я все же хотел бы провести конец жизни дома", – сказал Волин, срок заключения которого заканчивается 3 сентября 2024 года.

Волин, который передвигается с помощью костылей, по видеомосту сказал, что хочет вернуться домой к жене. Когда судья Татьяна Богданова спросила, хочет ли он выйти на свободу под электронное наблюдение или без него, Волин ответил: "Я хочу, чтобы меня выпустили, и неважно, на каких условиях, будь то под электронное наблюдение или без него".

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