Фото ⟩ Госизменник Петр Волин: "Я хочу провести остаток жизни на свободе с женой"

Волин сказал, что через три с половиной месяца ему исполнится 70 лет, а жена старше его на три года. "Моя жизнь находится в завершающей фазе, и я все же хотел бы провести конец жизни дома", – сказал Волин, срок заключения которого заканчивается 3 сентября 2024 года.

Волин, который передвигается с помощью костылей, по видеомосту сказал, что хочет вернуться домой к жене. Когда судья Татьяна Богданова спросила, хочет ли он выйти на свободу под электронное наблюдение или без него, Волин ответил: "Я хочу, чтобы меня выпустили, и неважно, на каких условиях, будь то под электронное наблюдение или без него".