Квест "выберись из комнаты" с десятью жизнями, страх замкнутого пространства, неправильно понятый инструктаж по безопасности или другие причины? Почему первоклассник Рижского французского лицея выпрыгнул из окна третьего этажа после того, как вместе с одноклассником застрял в туалете, можно только догадываться. Столь же непонятен вопрос, кто несет ответственность за произошедшее.
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Игра на 10 жизней: почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?
Игра на 10 жизней: почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?
Несмотря на то, с момента выпрыгивания мальчика из окна прошло две недели, эмоции не стихают - часть родителей встала на сторону школы, часть - обвиняет руководство школы в вялой реакции. После долгого молчания директор школы Виента Рутенберга и ее заместитель Илзе Дедумиете согласились говорить о происшествии, заявив, что до сих пор лицей в публичном пространстве информацию не предоставлял, защищая интересы ребенка и его родителей.
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