Игра на 10 жизней: почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?

Несмотря на то, с момента выпрыгивания мальчика из окна прошло две недели, эмоции не стихают - часть родителей встала на сторону школы, часть - обвиняет руководство школы в вялой реакции. После долгого молчания директор школы Виента Рутенберга и ее заместитель Илзе Дедумиете согласились говорить о происшествии, заявив, что до сих пор лицей в публичном пространстве информацию не предоставлял, защищая интересы ребенка и его родителей.