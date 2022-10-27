Почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?

Несмотря на то, что с того дня, как мальчик выпрыгнул из окна, прошло две недели, эмоции не стихают - часть родителей встала на сторону школы, часть - обвиняет руководство школы в вялой реакции. После долгого молчания директор школы Винета Рутенберга и ее заместитель Илзе Дедумиете согласились говорить о происшествии, заявив, что до сих пор лицей в публичном пространстве информацию не предоставлял, защищая интересы ребенка и его родителей.