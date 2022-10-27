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Почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?
Фото: Shutterstock, Publicitātes, TVNET kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?
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Квест "выберись из комнаты" с десятью жизнями, страх замкнутого пространства, неправильно понятый инструктаж по безопасности или другие причины? Почему первоклассник Рижского французского лицея выпрыгнул из окна третьего этажа после того, как вместе с одноклассником застрял в туалете, можно только догадываться. Столь же непонятен вопрос, кто несет ответственность за произошедшее.

Несмотря на то, что с того дня, как мальчик выпрыгнул из окна, прошло две недели, эмоции не стихают - часть родителей встала на сторону школы, часть - обвиняет руководство школы в вялой реакции. После долгого молчания директор школы Винета Рутенберга и ее заместитель Илзе Дедумиете согласились говорить о происшествии, заявив, что до сих пор лицей в публичном пространстве информацию не предоставлял, защищая интересы ребенка и его родителей.

Опасные "салочки"

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