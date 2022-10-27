Квест "выберись из комнаты" с десятью жизнями, страх замкнутого пространства, неправильно понятый инструктаж по безопасности или другие причины? Почему первоклассник Рижского французского лицея выпрыгнул из окна третьего этажа после того, как вместе с одноклассником застрял в туалете, можно только догадываться. Столь же непонятен вопрос, кто несет ответственность за произошедшее.
Для абонентов
Почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?
Почему первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа Рижского французского лицея?
Несмотря на то, что с того дня, как мальчик выпрыгнул из окна, прошло две недели, эмоции не стихают - часть родителей встала на сторону школы, часть - обвиняет руководство школы в вялой реакции. После долгого молчания директор школы Винета Рутенберга и ее заместитель Илзе Дедумиете согласились говорить о происшествии, заявив, что до сих пор лицей в публичном пространстве информацию не предоставлял, защищая интересы ребенка и его родителей.
Ключевые слова