Массовое убийство в Юрмале в 1991 году, которое спланировала роковая красотка

Весна 1991 года. В обществе царит приподнятое настроение. Зимой многие были на баррикадах, только закончился референдум, в ходе которого на вопрос "Вы за демократическую и независимую Латвию?" абсолютное большинство ответило "да" - почти 74% из 87% обладающих правом голоса, которые приняли участие в опросе. Работы нет, однако есть большие надежды и вера в восстановление государства. Расцветают кооперативы, торгующие "вареными" джинсами и ботинками, растворяющимися уже во время второй носки. Среди базарных ларьков бродят типы с бритыми головами в турецких кожанках и спортивных штанах. По вечерам люди прилипают к экранам телевизоров, чтобы подвергнуться массовому гипнозу Кашпировского.