Любовь и сумасшествие: женщина, которая 35 лет не снимала свадебное платье

У Элизы Эмили Донниторн (1826–1886) были все возможности прожить долгую и счастливую жизнь, однако предательство любимого человека превратила ее в женщину с разбитым сердцем, которая более 30 лет провела в одиночестве. Считается, что ее трагическая судьба воодушевила известного писателя Чарльза Диккенса создать образ Мисс Хэвишем в романе "Большие надежды", а в Австралии ее история стала настоящей легендой, передающейся из поколения в поколение.