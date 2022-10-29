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Любовь и сумасшествие: женщина, которая 35 лет не снимала свадебное платье
Фото: Ekrānuzņēmums
Egoiste rus.tvnet.lv
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Любовь и сумасшествие: женщина, которая 35 лет не снимала свадебное платье
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У Элизы Эмили Донниторн (1826–1886) были все возможности прожить долгую и счастливую жизнь, однако предательство любимого человека превратила ее в женщину с разбитым сердцем, которая более 30 лет провела в одиночестве. Считается, что ее трагическая судьба воодушевила известного писателя Чарльза Диккенса создать образ Мисс Хэвишем в романе "Большие надежды", а в Австралии ее история стала настоящей легендой, передающейся из поколения в поколение.

Богатство, положение в обществе, привлекательный облик и необычный ум - Элиза Эмили Донниторн принадлежала к австралийскому аристократическому роду и была одной из наиболее завидных невест того времени.

Окружающие предсказывали ей богатое и счастливое будущее, и в день ее свадьбы большая часть жителей города пришла к ней домой, чтобы поздравить невесту и жениха.

Однако в назначенный час суженый Элизы не пришел - отчаявшаяся девушка тихо отпустила гостей, закрыла двери своего особняка и больше никогда не выходила, отдав предпочтение более 30 лет провести в добровольном заключении.

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