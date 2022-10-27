Житель Эстонии вернул найденный кошелек, но вместо благодарности получил уголовное наказание

В первом случае, который обсуждался осенью, мужчину подозревали в краже. В ходе досудебного производства было установлено, что в середине июля этого года житель Эстонии, находившийся на парковке одного из магазинов, взял из кошелька, который обронил другой посетитель магазина, 450 евро. Затем он дошел до закрытой аптеки и оставил кошелек вместе с банковскими карточками и документами у ее дверей.