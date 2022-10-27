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Житель Эстонии вернул найденный кошелек, но вместо благодарности получил уголовное наказание

rus.postimees.ee
Житель Эстонии вернул найденный кошелек, но вместо благодарности получил уголовное наказание
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

За последнее время в Пайдеском доме правосудия рассматривалось два дела, связанных с потерей кошелька, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Järva Teataja.

В первом случае, который обсуждался осенью, мужчину подозревали в краже. В ходе досудебного производства было установлено, что в середине июля этого года житель Эстонии, находившийся на парковке одного из магазинов, взял из кошелька, который обронил другой посетитель магазина, 450 евро. Затем он дошел до закрытой аптеки и оставил кошелек вместе с банковскими карточками и документами у ее дверей.

Мужчина, который ранее привлекался к ответственности в уголовном порядке, был признан виновным в краже. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Условно, с испытательным сроком в один год. Потерпевшему он должен возместить 450 евро, а также выплатить 620 евро за судебные издержки. 

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