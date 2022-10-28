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Жительница Эстонии месяцами сидит без света, но продолжает получать счета за электричество

Kuuuurija rus.postimees.ee
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Жительница Эстонии месяцами сидит без света, но продолжает получать счета за электричество
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Фото: Pilt videost

В сегодняшней передаче мы отправимся в Центральную Эстонию, где одна милая женщина уже несколько месяцев живет без электричества, пишет Rus.Postimees.

В этой истории любопытно то, что хотя в доме и нет электричества, Eesti Energia все равно присылает счета за использованную электроэнергию.

Вийзу – небольшая деревня в Пайде, в уезде Ярвамаа. Именно там живет главная героиня нашей сегодняшней передачи, которую мы назовем Кайре, потому что никто не хотел бы рассказывать подобную историю от своего лица и показывать всему миру, насколько ты несчастен.

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