В сегодняшней передаче мы отправимся в Центральную Эстонию, где одна милая женщина уже несколько месяцев живет без электричества, пишет Rus.Postimees.
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Жительница Эстонии месяцами сидит без света, но продолжает получать счета за электричество
Жительница Эстонии месяцами сидит без света, но продолжает получать счета за электричество
В этой истории любопытно то, что хотя в доме и нет электричества, Eesti Energia все равно присылает счета за использованную электроэнергию.
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