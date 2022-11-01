Труп в коробке и снег в пакете? Что люди в Латвии шлют друг другу через пакоматы

У DPD есть несколько интересных наблюдений. Недавно из Латвии во Францию отправляли корзину выращенных в Латвии помидоров, а в свое время из Франции была получена посылка с их "прекрасными" сырами с очень выраженным ароматом, в результате чего пришлось долго проветривать помещения склада.