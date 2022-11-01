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Труп в коробке и снег в пакете? Что люди в Латвии шлют друг другу через пакоматы
Фото: "Apollo.lv" kolāža.
Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
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Труп в коробке и снег в пакете? Что люди в Латвии шлют друг другу через пакоматы
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Отправка различных предметов, используя услуги пакоматов и другие возможности пересылки, уже для многих стало неотъемлемой составной частью быта. Однако не всегда люди соблюдают все условия и шлют удивительные, странные и даже шокирующие посылки. Опросили три латвийских предприятия, чтобы узнать, какие предметы жители пытались послать.

У DPD есть несколько интересных наблюдений. Недавно из Латвии во Францию отправляли корзину выращенных в Латвии помидоров, а в свое время из Франции была получена посылка с их "прекрасными" сырами с очень выраженным ароматом, в результате чего пришлось долго проветривать помещения склада.

Представитель рассказывает, что в рождественский период предприятие становится даже мастерской Деда Мороза в масштабе Латвии, так как приходилось доставлять клиентам даже праздничную елку.

Omniva также отмечает примечательный случай - житель написал адресную карточку от руки. Что не менее важно - нарисован был и штрихкод.

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