"Извините, мы немного ку-ку": латвийский дизайнер Алена Бауска и ее "кукушка", облетевшая полмира

Онлайн-журнал KLIK поговорил с Аленой о бренде - рассказываем, как у него дела сейчас, и знакомим с ним тех, кто еще не успел открыть его для себя.

На протяжении беседы с RUS TVNET дизайнер нередко отвечала не "я", а "мы". На вопрос, почему так, она подчеркнула: "Я, вероятно, представляю всех людей, которые имеют какое-либо отношение к производству и процессу создания. Поэтому иногда мне проще говорить "мы". За все эти годы [над брендом. - Прим. ред.] работали разные люди, и каждый вложил что-то свое", - скромно говорит Алена Бауска.

"Кукушка" и двойные смыслы

Алена Бауска Фото: Из личного архива Алены Бауски

История QooQoo началась еще в 2008 году, когда Алена, будучи графическим дизайнером в рекламном агентстве, поняла, что простора для творчества ей маловато. "Я человек, которому обязательно нужно выражать себя творчески", - говорит дизайнер. "Мне не хватало самовыражения, дико интересно что-то новое создавать. И хотелось больше контакта с людьми", - признается Бауска и добавляет: "Творчество - это свобода и то, что для меня составляет наибольшую ценность".

Так, первая коллекция QooQoo была представлена на afterparty Рижской недели моды в марте 2010 года. А уже в следующем году - в 2011-м - Алена была признана дизайнером года в Латвии. Далее последовали и другие премии от индустрии.