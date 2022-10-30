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ФОТО ⟩ Придорожная закусочная устанавливает ветряк за миллион евро

Тийт Рейнберг rus.postimees.ee
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Придорожная закусочная устанавливает ветряк за миллион евро
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Фото: Dmitri Kotjuh

Крупнейшая закусочная на шоссе Таллинн-Тарту и заправочная станция Alexela, расположенные на перекрестке Пайя, получили ветряк стоимостью в миллион евро, чтобы избежать высоких цен на электроэнергию и обслуживать людей, даже если электросеть в Эстонии рухнет, пишет Rus.Postimees.

Владелец Tikupoiss Урмас Йохансон сказал, что, когда он получил счет за электричество в размере 17 800 евро за декабрь прошлого года, ему было трудно поверить, что энергия стала такой дорогой. В декабре 2020 года счет за электроэнергию составлял 4400 евро. "Мы не можем продать достаточно кофе или приготовить достаточно еды для людей, чтобы оплачивать такие счета. Сразу было понятно, что сейчас нужно что-то менять", – сказал он.

Йохансон признался, что мало разбирается в области энергетики, но когда он проезжал мимо ветряка в Адавере, то начал думать, что если старые эстонцы были настолько умны, что построили там ветряную электростанцию, то, может быть, это также и его спасательный круг.

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