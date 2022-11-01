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Domino's Pizza в Латвии: в чем уникальность компании?
Фото: Jānis Škapars/TVNET
Māris Kūrēns rus.tvnet.lv
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Domino's Pizza в Латвии: в чем уникальность компании?
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На прошлой неделе на латвийском рынке быстрого питания появился новый игрок - американская сеть Domino’s Pizza, вызвавшая большой интерес у населения. Когда возникла идея открытия пиццерии в Латвии и каковы планы компании? Об этом в интервью рассказал менеджер по маркетингу Domino's Pizza в Латвии Даниэлс Пелите.

- Какие компании могли бы стать основными конкурентами Domino’s Pizza в Латвии?

- У нашей стратегии практически нет конкурентов. Конечно, любой ресторан быстрого питания, который занимается доставкой, является серьезным конкурентом, за которым стоит следить. Однако благодаря нашей стратегии мы будем уникальными в Латвии.

- В чем заключается эта уникальность?

- Мы вроде как ресторан быстрого питания, но если посмотреть на нашу работу в деталях, то мы абсолютно не работаем по таким принципам. Продукты, из которых мы делаем наши блюда, никогда не замораживаются. Все продукты, используемые в питании, натуральные.

Одним из наших козырей является быстрая доставка, которая гарантирована за 30 минут. В настоящее время в Латвии нет никого, кто мог бы даже приблизиться к этому. Если еду употребляют на месте или берут с собой, то гарантия - 15 минут.

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