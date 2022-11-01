Domino's Pizza в Риге: самым сложным было выбрать район

- Какие компании могли бы стать основными конкурентами Domino's Pizza в Латвии?

- У нашей стратегии практически нет конкурентов. Конечно, любой ресторан быстрого питания, который занимается доставкой, является серьезным конкурентом, за которым стоит следить. Однако благодаря нашей стратегии мы будем уникальными в Латвии.

- В чем заключается эта уникальность?

- Мы вроде как ресторан быстрого питания, но если посмотреть на нашу работу в деталях, то мы абсолютно не работаем по таким принципам. Продукты, из которых мы делаем наши блюда, никогда не замораживаются. Все используемые продукты - натуральные.