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Эксклюзив ⟩ Руководитель рижского свингер-клуба: Он делится своей женщиной, тут нет места ревности
Фото: Jānis Škapars/TVNET
Gerda Pulkstene rus.tvnet.lv
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Руководитель рижского свингер-клуба: Он делится своей женщиной, тут нет места ревности
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Вечер пятницы. Она взбалтывает красное вино в своем бокале в руке, а когда волна в бокале стихает, обращает на него острый взгляд, задавая давно желанный вопрос: идем? Как охотница, она не сводит глаз со своего партнера, ожидая ответа. Он в этот момент колеблется, но спокойно отвечает: да, конечно! Далее все происходит молниеносно. Она находит свингерский Telegram-чат на своем телефоне, регистрируется на завтрашнее вечернее мероприятие и быстро делает селфи с другом, как того требуют правила группы. Через несколько минут звучит сигнал текстового сообщения и у пары есть конкретный адрес, куда они должны прибыть. На следующий день ее бойфренд передумывает, но она уже этого не слышит - потому что давно созрела, чтобы пойти туда, несмотря ни на что. То, что притягивает ее - гораздо более мощная сила, и слишком долго эти искры обжигали ее, требуя пламени сексуальных фантазий. На самом деле тогда она еще не знала, что отказ другой стороны - это путь к ее судьбе, ведь в ту же ночь она встретила мужчину своей мечты. Да, в клубе свингеров!

Нет, это не вырезка из выдуманного блокбастера и не вступительный этюд к фильму. Именно так произошло с Кариной, которая согласилась поговорить с нами об этой части своей жизни, поделившись опытом свингера, а также рассказав о закулисье свингер-клуба- теперь уже как его руководитель.

Пока я ждала Карину, мне было интересно, как она будет выглядеть. Я знаю только ее имя и бархатный тембр голоса из подкаста, который я слышала раньше. Блондинка? Брюнетка? Нет, точно рыжая! Высокая? Нет... Обладательница подчеркнуто женственных форм или худощавая и стройная? Признаться, нарисовать в голове портрет владелицы свингер-клуба было очень сложно. Дождавшись звонка, я пошла навстречу ей к лифту. Когда двери лифта открылись, ко мне подошла стройная длинноногая женщина. Ее голубые глаза тепло улыбнулись, и она тут же протянула мне руку. "Я Карина", - знакомясь с ней, я почувствовала ее теплую, но крепкую хватку. Подойдя к месту интервью, я заметила, что у нее очень красивые, длинные и ухоженные волосы, что также могу сказать о ее коже и натуральном маникюре. Хотя Карина выбрала классически элегантный и слегка сдержанный наряд, ее сексуальность подчеркивали высокие каблуки и женственный парфюм.

Да и походка у нее красивая. Такая немного кошачья, за которой хочется следовать...

- Карина, почему ты согласилась на интервью?

- Я думаю, что в обществе слишком много табуированных тем, которые формируются из неправильных представлений. Кроме того, когда ты обращалась ко мне, ты упомянула, что важно говорить о том, что составляет часть нашего общества. И я готова рассказать об этой части.

- Сразу спрошу, что же это такое - свингерское движение? Как бы ты его определила?

- Знаешь, мне не хочется давать какое-то определение, так как есть несколько типов свингеров. В основе - свободные сексуальные отношения - групповой секс. Пока вы находитесь в моногамных отношениях, сексуальный опыт нельзя назвать свингерством.

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