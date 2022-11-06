Эксклюзив ⟩ Руководительница рижского свингер-клуба: Он делится своей женщиной, тут нет места ревности

Вечер пятницы. Она взбалтывает красное вино в своем бокале в руке, а когда волна в бокале стихает, обращает на него острый взгляд, задавая давно желанный вопрос: идем? Как охотница, она не сводит глаз со своего партнера, ожидая ответа. Он в этот момент колеблется, но спокойно отвечает: да, конечно! Далее все происходит молниеносно. Она находит свингерский Telegram-чат на своем телефоне, регистрируется на завтрашнее вечернее мероприятие и быстро делает селфи с другом, как того требуют правила группы. Через несколько минут звучит сигнал текстового сообщения и у пары есть конкретный адрес, куда они должны прибыть. На следующий день ее бойфренд передумывает, но она уже этого не слышит - потому что давно созрела, чтобы пойти туда, несмотря ни на что. То, что притягивает ее - гораздо более мощная сила, и слишком долго эти искры обжигали ее, требуя пламени сексуальных фантазий. На самом деле тогда она еще не знала, что отказ другой стороны - это путь к ее судьбе, ведь в ту же ночь она встретила мужчину своей мечты. Да, в клубе свингеров!