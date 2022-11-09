Как в Латвии зарабатывают на стриптизе: "Тебя помоют, и ты будешь моей куклой"

В стриптиз Ольга попала после того, как прошла кастинг в один из рижских клубов. Там искали танцовщиц гоу-гоу. Девушку отобрали, а после сделали еще более пикантное предложение, на которое она согласилась без колебаний. "Пошли - сделали", - так Оля рассказывает о своем самом первом стриптиз-танце, добавляя, что "Вселенная все устроила так, как было нужно".

Ольга не скрывает, что большинство ее девичьих фантазий касательно номеров в стиле любимых киноперсонажей, знаменитостей ей удалось реализовать во время своих выступлений: "Конечно, я хотела как во всех этих фильмах. Знаешь, "Стриптиз" с Деми Мур, "Шоугерлз" и так далее".

Но не секрет, что не все клиенты понимают, что интимные услуги в приватный танец не входят...