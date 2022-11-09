"После окончания 9-го класса я уже знала, что хочу танцевать стриптиз", - говорит 35-летняя Ольга (имя героини изменено). В профессии она около 17 лет. Ее никогда не смущало то, что часть общества считает это ремесло чем-то грязным и вульгарным, а стриптизерш и вовсе приравнивают к проституткам.
Как в Латвии зарабатывают на стриптизе: "Тебя помоют, и ты будешь моей куклой"
В стриптиз Ольга попала после того, как прошла кастинг в один из рижских клубов. Там искали танцовщиц гоу-гоу. Девушку отобрали, а после сделали еще более пикантное предложение, на которое она согласилась без колебаний. "Пошли - сделали", - так Оля рассказывает о своем самом первом стриптиз-танце, добавляя, что "Вселенная все устроила так, как было нужно".
Ольга не скрывает, что большинство ее девичьих фантазий касательно номеров в стиле любимых киноперсонажей, знаменитостей ей удалось реализовать во время своих выступлений: "Конечно, я хотела как во всех этих фильмах. Знаешь, "Стриптиз" с Деми Мур, "Шоугерлз" и так далее".
Но не секрет, что не все клиенты понимают, что интимные услуги в приватный танец не входят...
Стриптиз - это искусство
Стриптиз - это все-таки не просто танец. Это искусство. "Стриптиз - это мастерство красиво раздеться в танце", - подчеркивает Ольга. Часто это прорепетированная и продуманная постановка. Необходимо, чтобы все происходило плавно, размеренно и красиво. "Надо следить за тем, чтобы ничего не зацепилось, правда, всякое бывает", - с улыбкой говорит Оля. И объясняет, что они с другими девушками репетируют свои номера. Особенно если это какой-то групповой танец. Она в восторге от шоу Cirque du Soleil и танцев в стиле бурлеск: "Я настоящая фанатка". Эти вещи ее вдохновляют.
У Ольги есть профессиональное образование. Она получила диплом парикмахера, преподавателя и тренера по танцам.