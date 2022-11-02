Видео ⟩ То, о чем вы не знали: интервью с Раймондом Паулсом

Человек, о котором написаны книги и сняты фильмы... Маэстро Раймонд Паулс приветствует команду TVNET GRUPA в своем втором доме - здании Латвийского радио, под крышей которого были созданы бесчисленные мелодии и с которым связаны важные моменты его жизни. Это особое место в жизни Паулса, здесь хранятся яркие воспоминания. Чуть больше чем за час мы "пробежались" по ним. Во время беседы Паулс часто улыбался. Прозвучал в разговоре и характерный для него черный юмор.