Карибский кризис и ядерные угрозы Путина: какие выводы не сделал Кремль?

Спустя шестьдесят лет после Карибского кризиса перед миром вновь замаячил призрак ядерной конфронтации. Президент России Владимир Путин явно проигрывает войну против Украины, поэтому он продолжает эскалацию угроз, заявляя, что может быть вынужден применить ядерное оружие для защиты России, в том числе только что "аннексированных" украинских территорий. Поскольку Путин довел мир до края пропасти, возникает вопрос: а может ли он сделать шаг назад, как поступил советский лидер Никита Хрущев в 1962 году.