От Вьетнама до Австралии - коллекция жительницы Валга Юлле Онкель насчитывает более 1800 сувенирных бутылок со всего мира. Все они расставлены в витринах в ее доме и занимают целую комнату, пишет Rus.Postimees.
Более 1800 бутылок с алкоголем: настоящий мини-музей в доме
"Я пыталась отсортировать их по видам. Водка, сеты. Наверху – виски, затем коньяк, вино, джин, ром", – рассказывает о своей, вероятно, исключительной коллекции Юлле Онкель. Сама она не придает этому особого значения, поскольку знает еще как минимум двух человек в Эстонии, у которых коллекции примерно такого же размера.
Коллекция, состоящая из 1882 сувенирных бутылок с алкоголем, находится в доме Юлле. Поскольку дом просторный, после ремонта для бутылочек удалось выделить целую комнату. Всего за день до приезда журналиста друг мужа Юлле привез из Турции еще семь.
К этому моменту распределения по местам ждали и другие небольшие сувенирные бутылки, принесенные подругами. "Теперь я начинаю думать, что места мало. Мои подруги уже спрашивают, кого из детей я собираюсь выгнать из комнаты", – смеется Онкель.
К Рождеству коллекции исполнится 22 года. Юлле вспоминает, что все началось на семейной рождественской вечеринке. "Тогда мы еще жили в квартире и дарили друг другу подарки. Поскольку в то время такие бутылочки собирал муж моей сестры, я решила тоже этим заняться. Так все и началось. Я постоянно ходила по магазинам в поисках. Экземпляры с ручками были куплены в магазине Kuke, на них до сих пор указаны цены в кронах", – рассказывает Юлле Онкель.
Приносят и родня, и друзья
Юлле со временем придумала, как сделать так, чтобы бутылки "не дышали", то есть спирт из них не испарялся. Для этого она обматывает крышку специальной лентой. В противном случае в какой-то момент можно заметить, что бутылка наполовину пуста. По ее словам, пластиковые бутылки особенно склонны к "самоопустошению".
Часть бутылок Онкель купила сама, большую часть подарили родственники и друзья. Из скольких стран бутылки, отследить не удалось, но наверняка из нескольких десятков. "17 лет назад ездила в Италию. Должно быть, это была последняя поездка. Привезла набор – башню из 21 бутылки. Прошло почти десять лет, младшая дочь отправилась с классом в поездку в Италию. Я сказала, мол, если поедете в Сан-Марино, там есть магазин, где только маленькие бутылочки. "Но не бери эту башню!". Она вернулась с точно такой же башней", – с улыбкой вспоминает Онкель.
Юлле не знает, какова стоимость всей коллекции, но она, вероятно, не очень маленькая, поскольку некоторые экземпляры стоят, например, 10 евро, а иногда ей удавалось купить десять бутылок по пять евро.
По ее словам, можно считать особенными бутылки с чем-то помимо водки, например, с растением. А в одной из бутылок из Вьетнама заспиртована кобра. Рядом с ней можно найти интересную комбинацию: в одной бутылке находится другая бутылка, в которой тоже есть алкоголь.
На полках можно найти интересные бутылки различных форм и видов. Например, бутылка Дракулы из США, длинный ряд бутылок с улыбающимися лицами из Австралии, откуда их привезла младшая дочь. Здесь есть корабли, музыкальные инструменты, лампочки, автомобили, пули, 89,9-градусный абсент в круглой бутылке и многое другое.
Иногда Юлле просто нравится сидеть в комнате и смотреть на бутылки. Неудивительно, ведь помещение действительно впечатляет, напоминает мини-музей.
Бутылки и их истории
Конечно, каждая бутылка имеет свою историю и напоминает о связанных с ней людях. "К сожалению, некоторые из них уже умерли".
Несколько лет назад в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в котором погиб Мати Лилемяэ - он часто ездил в Германию и всегда что-то привозил Юлле. "В свое последнее путешествие он отправился в Тунис и оттуда привез эти бутылки", – указывает она на ряд бутылок с надписью Boukha Soleil.
На мгновение останавливаясь на серьезных темах, Онкель говорит, что в ее жизни были и несчастья, и счастливые моменты. Восемь лет назад у нее диагностировали рак, но сейчас кажется, что после лечения болезнь отступила. "Семье в такой ситуации гораздо тяжелее, чем самому человеку", – отмечает она.
В последние два года в жизни Юлле Онкель появились пазлы. Пока она собрала 22 пазла. Но не каких-нибудь крошечных, а в которых от 1000 до 3000 деталей.
В тех случаях, когда бутылки повторялись, Онкель пробовала содержащиеся в них напитки, но сейчас смысла пробовать нет, поскольку в сентябре прошлого года она переболела коронавирусом и до сих пор не чувствует ни запаха, ни вкуса. "Соленый вкус, сладкий, кислый, но не вкус самого продукта. Знаешь все вкусы, которые помнишь. Напиток, который я впервые попробовала после короны, был Pattaya. Я даже не поняла, какой он на вкус, поскольку я его раньше не пила".
В основном для защиты от пыли Юлле приобрела в дом специальные витрины. Они обошлись в два раза дороже, чем она планировала изначально, но если хобби важное, по ее словам, жалеть денег не надо. "Я помню поездку на Сааремаа. Я увидела там много бутылок. В то время 500 крон были большой суммой. Но я взяла бумажник из рук мужа и даже глазом не моргнула, – сказала Онкель. – Дети уже вылетели из гнезда. Пора жить для себя, воплощать мечты в реальность. Мечтать надо по-крупному, тогда многое сбудется".
Открыла для себя и пазлы
В последние два года в ее жизнь пришло новое увлечение – собирать пазлы. Пока она собрала 22 пазла. Но не каких-нибудь крошечных, а в которых от 1000 до 3000 деталей. В настоящее время она занимается пазлом из 2000 деталей, картинка пазла – бутылка из-под алкоголя. Этот пазл разместится на стене в комнате с бутылками.
Раньше ее хобби было шитье, но глаза и руки уже не позволяют ей делать это на прежнем уровне. Все-таки в Валга 22 года она проработала на швейной фабрике, которая в настоящее время называется OÜ Masi Jeans, где работает до сих пор, в настоящее время в должности мастера-технолога. Ей иногда дарят бутылки в знак признательности, например, если кому-то нужно пришить молнию на куртку или что-то в этом роде. Как часто признаются владельцы частных домов, дома всегда есть чем заняться, поэтому Юлле не испытывает недостатка в занятиях.
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