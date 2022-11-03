Более 1800 бутылок с алкоголем: настоящий мини-музей в доме

"Я пыталась отсортировать их по видам. Водка, сеты. Наверху – виски, затем коньяк, вино, джин, ром", – рассказывает о своей, вероятно, исключительной коллекции Юлле Онкель. Сама она не придает этому особого значения, поскольку знает еще как минимум двух человек в Эстонии, у которых коллекции примерно такого же размера.

Коллекция, состоящая из 1882 сувенирных бутылок с алкоголем, находится в доме Юлле. Поскольку дом просторный, после ремонта для бутылочек удалось выделить целую комнату. Всего за день до приезда журналиста друг мужа Юлле привез из Турции еще семь.

К этому моменту распределения по местам ждали и другие небольшие сувенирные бутылки, принесенные подругами. "Теперь я начинаю думать, что места мало. Мои подруги уже спрашивают, кого из детей я собираюсь выгнать из комнаты", – смеется Онкель.

К Рождеству коллекции исполнится 22 года. Юлле вспоминает, что все началось на семейной рождественской вечеринке. "Тогда мы еще жили в квартире и дарили друг другу подарки. Поскольку в то время такие бутылочки собирал муж моей сестры, я решила тоже этим заняться. Так все и началось. Я постоянно ходила по магазинам в поисках. Экземпляры с ручками были куплены в магазине Kuke, на них до сих пор указаны цены в кронах", – рассказывает Юлле Онкель.

Приносят и родня, и друзья