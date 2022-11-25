ФОТО ⟩ Вспоминая Марадону... Большое сердце, груз зависимостей и волшебная аура

Большое сердце

Жизнь Марадоны вне футбольного поля, по сравнению с сегодняшними звёздами футбола, была не так хорошо защищена от глаз СМИ, и все его недостатки отражались в заголовках журналов и газет. Пороки алкоголя и наркотиков навсегда останутся в его наследии. Например, другая аргентинская суперзвезда, Лионель Месси, которого часто сравнивают с его предшественником, гораздо лучше защищён от нелестных заголовков в жёлтой прессе.

Возможно, то, что футболисту было нечего скрывать, привлекало гораздо больше внимания общественности. Южноамериканский комментатор и спортивный специалист Андрес Кантор сказал об одном из лучших футболистов всех времён следующее: "У него были свои недостатки, как и у всех нас. У Марадоны было столько же проблем, сколько у всей Аргентины в целом. Именно потому, что он был как открытая книга, многие чувствовали себя близкими ему".

Аргентинец умел общаться с кем угодно. Умел строить отношения с людьми, вне зависимости знал он их или нет.

"Диего все любили и уважали. До сих пор есть ещё много людей, которые не соглашались с его взглядами, но любили его, несмотря ни на что. У всех были с ним хорошие отношения. Не найдёте такого партнёра по команде, который сможет сказать что-нибудь плохое", - вспоминает бывший аргентинский футболист Густаво Баррос Скелотто, который вместе с Марадоной играл в "Бока Хуниорс".

"Есть фантастическая история о его большом сердце к мужчине и его дочери", - рассказывает спортивный комментатор Луис Омар Тапия. "Мужчина держал дочь на руках и обратился за помощью к рядом стоящим полицейским, так как дочь нужно было срочно доставить в больницу. Девочка была очень больна. Марадона остановился около мужчины и девочки и посадил их обоих в свою машину. Он отвёз их в больницу и оплатил все расходы на лечение".