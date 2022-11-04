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Фото и видео ⟩ Эксперт в области этикета - о депутатах на первом заседании Сейма
Фото: Edijs Pālens/LETA, Apollo.lv kolāža
Apollo.lv Gunta Kūla rus.tvnet.lv
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Эксперт в области этикета - о депутатах на первом заседании Сейма
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1 ноября 14-й Сейм собрался на первое заседание. Депутаты принесли присягу, или дали тожественное обещание. Несмотря на то, что специалист по этикету Айя Страутмане в целом одобряет наряды, избранные депутатами 14-го Сейма, есть и несколько существенных замечаний.

В целом эксперт по этикету удовлетворена увиденным: "По сравнению с предыдущими Сеймами люди действительно подумали над тем, как они пойдут. Не все, конечно, как всегда. 100 человек - это немного".

Самая большая беда мужчин - длина брюк

"Если мы говорим о мужчинах, то очень многим стоило бы посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, насколько длинны костюмные брюки.

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