1 ноября 14-й Сейм собрался на первое заседание. Депутаты принесли присягу, или дали тожественное обещание. Несмотря на то, что специалист по этикету Айя Страутмане в целом одобряет наряды, избранные депутатами 14-го Сейма, есть и несколько существенных замечаний.
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Фото и видео ⟩ Эксперт в области этикета - о депутатах на первом заседании Сейма
Эксперт в области этикета - о депутатах на первом заседании Сейма
В целом эксперт по этикету удовлетворена увиденным: "По сравнению с предыдущими Сеймами люди действительно подумали над тем, как они пойдут. Не все, конечно, как всегда. 100 человек - это немного".
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