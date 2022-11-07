10 дней без воды: почему в эксклюзивном поселке в Дрейлини наступило средневековье

В эксклюзивном районе частных домов под Ригой уже более десяти дней в 16 домах, в которых проживают более 50 человек, нет воды. Гуманитарная катастрофа, терроризм! Так затянувшуюся ситуацию описывают жители дрейлиньского поселка "Дзипари", считая, что стали заложникам конфликта двух управляющих. Уже вторую неделю они носят воду в ведрах из автоцистерны, которую поставляет самоуправление, а питьевую воду покупают в магазине, моются - в спортивном зале, стирают белье - у родственников. История, в которой много подводных камней, началась примерно год назад.