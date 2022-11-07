В эксклюзивном районе частных домов под Ригой уже более десяти дней в 16 домах, в которых проживают более 50 человек, нет воды. Гуманитарная катастрофа, терроризм! Так затянувшуюся ситуацию описывают жители дрейлиньского поселка "Дзипари", считая, что стали заложникам конфликта двух управляющих. Уже вторую неделю они носят воду в ведрах из автоцистерны, которую поставляет самоуправление, а питьевую воду покупают в магазине, моются - в спортивном зале, стирают белье - у родственников. История, в которой много подводных камней, началась примерно год назад.
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10 дней без воды: почему в эксклюзивном поселке в Дрейлини наступило средневековье
10 дней без воды: почему в эксклюзивном поселке в Дрейлини наступило средневековье
Роскошные особняки, частная клиники пластической хирургии, чудесный вид на ближайший лес. И, что не маловажно - городские коммуникации. Так проекты развития - построенные в 2007 году поселок "Дзипари" и построенный несколько лет позже ряд домов "Вейзиеди" описывает City Real Estate. Лжи не было до обеда 21 октября, когда в 16 частных домах из крана перестала течь вода. Виной - ни лопнувшая труба, ни произошедшая авария. Совсем просто - соседний дом с красивым названием "Вейзиеди" перекрыл подачу крана своим соседям.
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