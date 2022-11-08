Чем объясняется значительное падение цен на электроэнергию?

Несмотря на то, что в октябре средняя цена была самой низкой с мая (когда мегаватт-час в среднем стоил 164,20 евро), нынешние цены по-прежнему значительно выше, чем год назад. В октябре 2021 года мегаватт-час стоил 106,4 евро, что на 43% меньше, чем в октябре этого года.

Если смотреть в недельном разрезе, то на прошлой неделе цена электроэнергии в Латвии в среднем составляла 141,04 евро за мегаватт-час. Это почти на 25% меньше, чем неделей ранее. Более того, это была "самая дешевая неделя" со второй недели мая, когда средняя цена электроэнергии составляла 121,66 евро за мегаватт-час. С третьей недели мая цена электроэнергии продолжала расти, пока в последнюю неделю августа не достигла 521,49 евро за мегаватт-час. С тех пор цена постепенно падает, и сейчас падение составляет почти 73%.