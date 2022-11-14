Эксклюзивно для KLIK ⟩ Первая женщина в Беларуси, которая выступила против диктатора Лукашенко

Сегодня, в отличие от многих других лидеров оппозиции, она по-прежнему живет в Беларуси. Даже после протестов августа 2020 года против фальсифицированных результатов выборов, которые ознаменовали собой самое ожесточенное противостояние с протестующей общественностью и оппозицией в истории независимой Беларуси. Рассказанное ею наводит на мысль не о государстве, а о тюрьме открытого типа, где даже один "лайк" в соцсетях может стать причиной ареста.

Многолетняя активистка, лидер кампании "Говори правда", она пришла в политику Беларуси еще в 2000 году. За время своей карьеры она были свидетельницей политики деполитизации. В Беларуси официально разрешено быть только одному политику - Лукашенко. Еще в 2015 году общество не было готово сотрудничать, не было мотивировано реализовывать перемены. Однако события 2020 года указали на способность белорусов учиться на ошибках. Лукашенко проиграл на выборах, и масштабные протесты общества доказали, что оно хочет принимать участие в жизни государства.