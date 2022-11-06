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Эстония: девушка убила мать, а потом ограбила пользователя сайта секс-знакомств

Брита-Мария Алас rus.postimees.ee
Эстония: девушка убила мать, а потом ограбила пользователя сайта секс-знакомств
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Фото: Tairo Lutter

Декабрьским утром прошлого года в Нымме, Эстония, было найдено тело женщины со следами насильственной смерти. В запланированном убийстве обвинили дочь погибшей, Анну-Марию Садель (25 лет), и ее близкого друга, Андреса Миллера (41 год), пишет Rus.Postimees.

В первые дни декабря следователи были заняты работой на тропе здоровья в Нымме. Местные Facebook-группы гудели: обсуждали, что же могло произойти, и пытались узнать, комментировала ли полиция что-либо.

"Я слышал, что выгульщик собак нашел окровавленную женщину на тропе здоровья", – написал один из участников группы.

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