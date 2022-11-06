Эстония: девушка убила мать, а потом ограбила пользователя сайта секс-знакомств

Декабрьским утром прошлого года в Нымме, Эстония, было найдено тело женщины со следами насильственной смерти. В запланированном убийстве обвинили дочь погибшей, Анну-Марию Садель (25 лет), и ее близкого друга, Андреса Миллера (41 год), пишет Rus.Postimees.