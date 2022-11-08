Украинские моряки: эстонский Департамент транспорта издевается над нами!

Ему было предложено разобраться с бумагами и пройти дополнительное обучение, сдать экзамены и вернуться в компанию старшим вахтенным штурманом. Если до сих пор он получал зарплату примерно в 4000 евро в месяц, то более свидетельство о более высокой профессиональной квалификации означало бы почти двукратное увеличение зарплаты. У Авдеева в Украине девять членов семьи, единственным доходом которых является его жалованье моряка. Кроме того, он регулярно отдает часть своей зарплаты на поддержку украинских сил.