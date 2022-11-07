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Романтические отношения с ученицей стоили завучу гимназии в Тарту работы

Эйли Арула rus.postimees.ee
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Романтические отношения с ученицей стоили завучу гимназии в Тарту работы
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Гимназия имени Яана Поска.
Гимназия имени Яана Поска. Фото: Kristjan Teedema

За несколько дней до окончания осенних каникул завуч и учитель математики тартуской Гимназии имени Яана Поска Мяртен Кярм уволился по собственному желанию. Выяснилось, что причиной этого стали его отношения с теперь уже выпускницей школы, пишет Rus.Postimees.

Вернувшись с каникул, руководство учебного заведения сообщило ученикам и родителям, что с 28 октября в гимназии больше не работает завуч Мяртен Карм (34), так как он состоял в романтических отношениях с ученицей, а ныне выпускницей Гимназии имени Яана Поска.

Директор Гимназии имени Яана Поска Мари Роостик получила информацию об отношениях завуча и бывшей ученицы несколько недель назад. По ее данным, в прошлом году у Мяртена Карма завязались отношения с абитуриенткой, которая уже в тот момент была совершеннолетней. По данным Мари Роостик, это была связь по обоюдному согласию, но, даже несмотря на это, школа решила расторгнуть трудовые отношения с завучем.

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