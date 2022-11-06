Экс-Latvian Sisters Элина Пакалне о новом шоу и "химии" с боксером Кристапом Зутисом

Летом 2022 года стало известно, что популярный латвийский блогер Элина Пакалне объявила о кастинге в новый проект The B Team. Сообщалось, что это будет TikTok-школа, в которой молодые люди смогут учиться, развиваться и создавать развлекательный контент.

"Последние 6 лет я посветила платформе TikTok, и это уже стало частью моей жизни. Я считаю, что отношусь к тем людям, кто знает о ТikTok много и даже больше. Для меня очень важно, чтобы в Латвии эта платформа была правильно понята и продолжала развиваться в правильном направлении. Именно это и является целью проекта The B Team. Мы с коллегами хотим развивать молодых людей, акцентировать внимание на социальных проблемах и маленькими шагами менять отношение людей к социальной сети TikTok", - говорила Элина.

3 ноября в The Sinners Bar состоялась долгожданная премьера проекта!

RUS TVNET смог пообщаться с ведущей и автором идеи - блогером и тиктокером Элиной Пакалне. В интервью для онлайн-журнала KLIK девушка рассказала о своей роли в телепроекте The B Team и "химии" с латвийским боксером Кристапом Зутисом.

"Без химии, без ее существования... Сотворить все это за такое короткое время было бы невозможно", - сказал Кристап.

Элина Пакалне объяснила, что уникальность этого шоу - в том, чтобы показать, как "не идти по карьерной лестнице, а сразу подняться на лифте": "То есть мы сразу говорим, что работает, что - нет. Как все проходит. Им не надо будет проходить то, что проходила я"...