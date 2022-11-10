Инфляция больше не экономический термин, который никто не понимает, а синоним слов "война" и "кризис". Вторжение России в Украину хоть и не стало единственным катализатором стремительного роста цен на товары и услуги, но значительно его ускорило. Многие латвийские домохозяйства со страхом и неизвестностью смотрят на приближение зимы - как оплатить все счета и обеспечить семью продуктами? Онлайн-журнал KLIK отправился проверить, как с июля изменились цены на продукты в магазинах трех розничных сетей Латвии.
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Цены растут. KLIK выясняет, в каком магазине самые дорогие продукты
Цены растут. KLIK выясняет, в каком магазине самые дорогие продукты
Цены продолжают расти. В сентябре потребительские цены выросли на 1,6% по сравнению с августом. К концу года инфляция и уровень потребительских цен могут вырасти еще больше, возможно, даже до 25%, считают эксперты. Ранее экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш пояснил порталу TVNET, что в ближайшие месяцы в Латвии ожидается пик инфляции, за которым последует спад. Но пока нам приходится мириться с относительно высокими ценами на продовольствие.
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