Цены растут. KLIK выясняет, в каком магазине самые дорогие продукты

Инфляция больше не экономический термин, который никто не понимает, а синоним слов "война" и "кризис". Вторжение России в Украину хоть и не стало единственным катализатором стремительного роста цен на товары и услуги, но значительно его ускорило. Многие латвийские домохозяйства со страхом и неизвестностью смотрят на приближение зимы - как оплатить все счета и обеспечить семью продуктами? Онлайн-журнал KLIK отправился проверить, как с июля изменились цены на продукты в магазинах трех розничных сетей Латвии.