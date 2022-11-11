Автомобиль сгорел на глазах: латвийцы пришли на помощь маме особенного ребенка

Возгорание началось с мерцающей лампочки

Когда машина загорелась, Йоланта была в ней одна. Она говорит: "Лампочка на передней панели время от времени мигала уже какое-то время. Попросила знакомых парней купить новую и заменить - сама не знаю, как это сделать, подумала, зачем ехать в сервис из-за подобной мелочи. Сейчас после того возгорания сделан вывод, что дело было не в лампочке. Это еще не сто процентов, но сейчас кажется, что там было что-то не так с проводами и электричеством.