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Автомобиль сгорел на глазах: латвийцы пришли на помощь маме особенного ребенка
Фото: No privātā arhīva / Facebook
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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Автомобиль сгорел на глазах: латвийцы пришли на помощь маме особенного ребенка
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На прошлой неделе Латвию облетела история о сгоревшей машине, дизайнере Йоланте и ее дочери Марте. Среди бела дня возле торгового центра Alfa сгорел автомобиль Йоланты, а вместе с ним и возможность более-менее с комфортом перевозить девочку. Шестилетняя Марта - особенный ребенок: у нее синдром Ретта, заболевание, также известное как "болезнь тихих ангелов". Тело Марты полностью сковано.

Возгорание началось с мерцающей лампочки

Когда машина загорелась, Йоланта была в ней одна. Она говорит: "Лампочка на передней панели время от времени мигала уже какое-то время. Попросила знакомых парней купить новую и заменить - сама не знаю, как это сделать, подумала, зачем ехать в сервис из-за подобной мелочи. Сейчас после того возгорания сделан вывод, что дело было не в лампочке. Это еще не сто процентов, но сейчас кажется, что там было что-то не так с проводами и электричеством.

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