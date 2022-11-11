На прошлой неделе Латвию облетела история о сгоревшей машине, дизайнере Йоланте и ее дочери Марте. Среди бела дня возле торгового центра Alfa сгорел автомобиль Йоланты, а вместе с ним и возможность более-менее с комфортом перевозить девочку. Шестилетняя Марта - особенный ребенок: у нее синдром Ретта, заболевание, также известное как "болезнь тихих ангелов". Тело Марты полностью сковано.
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Автомобиль сгорел на глазах: латвийцы пришли на помощь маме особенного ребенка
Автомобиль сгорел на глазах: латвийцы пришли на помощь маме особенного ребенка
Возгорание началось с мерцающей лампочки
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