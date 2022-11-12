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Почему жители Латвии верят, что миром управляет тайная организация?
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Почему жители Латвии верят, что миром управляет тайная организация?
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Все процессы в мировых и национальных правительствах контролируются тайной организацией - "мировым правительством". Так думают 53% респондентов исследовательского центра SKDS. Вероятно, они также считают, что башни 5G зомбируют человечество, ну а тех, кто "не так глубоко разбирается в вещах", они считают "овцами". Социальный антрополог Клавс Седлениекс и психотерапевт Артур Анцанс комментируют, почему теории заговора так популярны и как они работают.

Если человек верит в одну теорию заговора, он, скорее всего, поверит и в другие, например, связанные с ковидом, прививками, башнями 5G, зомбирующими человечество. Теории заговора распространялись по альтернативным каналам - в Twitter, Facebook, через знакомых, из серии "о чем вам не говорят врачи". Соответственно, если правительство и университетские профессора об этом не говорят, то настоящую правду высказывают тетеньки в магазине или пользователи в Facebook.

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