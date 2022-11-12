Почему жители Латвии верят, что миром управляет тайная организация?

Если человек верит в одну теорию заговора, он, скорее всего, поверит и в другие, например, связанные с ковидом, прививками, башнями 5G, зомбирующими человечество. Теории заговора распространялись по альтернативным каналам - в Twitter, Facebook, через знакомых, из серии "о чем вам не говорят врачи". Соответственно, если правительство и университетские профессора об этом не говорят, то настоящую правду высказывают тетеньки в магазине или пользователи в Facebook.