Все процессы в мировых и национальных правительствах контролируются тайной организацией - "мировым правительством". Так думают 53% респондентов исследовательского центра SKDS. Вероятно, они также считают, что башни 5G зомбируют человечество, ну а тех, кто "не так глубоко разбирается в вещах", они считают "овцами". Социальный антрополог Клавс Седлениекс и психотерапевт Артур Анцанс комментируют, почему теории заговора так популярны и как они работают.
Для абонентов
Почему жители Латвии верят, что миром управляет тайная организация?
Почему жители Латвии верят, что миром управляет тайная организация?
Ключевые слова