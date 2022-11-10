Фото и видео ⟩ Рано утром в среду в Эстонии был снесен советский обелиск

"У нас не было планов делать это тайно и в темноте", – заявил мэр Вильянди Мадис Тимпсон. Он объяснил, что демонтаж обелиска не был задуман как мероприятие с флагами и лозунгами и идея заключалась в том, чтобы сделать это в то время, которое больше всего подходит рабочим. Раннее утро среды оказалось лучшим временем.