Советский обелиск, простоявший 71 год на берегу озера Вильянди в Эстонии, был снесен в среду, 9 ноября, в шесть часов утра. Работа была начата под покровом ночи, к восьми часам утра она была закончена и площадка была очищена, пишет Rus.Postimees.
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Фото и видео ⟩ Рано утром в среду в Эстонии был снесен советский обелиск
Рано утром в среду в Эстонии был снесен советский обелиск
"У нас не было планов делать это тайно и в темноте", – заявил мэр Вильянди Мадис Тимпсон. Он объяснил, что демонтаж обелиска не был задуман как мероприятие с флагами и лозунгами и идея заключалась в том, чтобы сделать это в то время, которое больше всего подходит рабочим. Раннее утро среды оказалось лучшим временем.