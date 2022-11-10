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Фото и видео ⟩ Рано утром в среду в Эстонии был снесен советский обелиск

Марко Суурмяги rus.postimees.ee
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Рано утром в среду в Эстонии был снесен советский обелиск
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Обелиск Ярвеотса был снесен рано утром в темноте. Когда рассвело, площадка была уже очищена.
Обелиск Ярвеотса был снесен рано утром в темноте. Когда рассвело, площадка была уже очищена. Фото: Marko Saarm

Советский обелиск, простоявший 71 год на берегу озера Вильянди в Эстонии, был снесен в среду, 9 ноября, в шесть часов утра. Работа была начата под покровом ночи, к восьми часам утра она была закончена и площадка была очищена, пишет Rus.Postimees.

"У нас не было планов делать это тайно и в темноте", – заявил мэр Вильянди Мадис Тимпсон. Он объяснил, что демонтаж обелиска не был задуман как мероприятие с флагами и лозунгами и идея заключалась в том, чтобы сделать это в то время, которое больше всего подходит рабочим. Раннее утро среды оказалось лучшим временем.

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