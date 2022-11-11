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Белорусский дальнобойщик попал за решетку в Эстонии из-за санкционного товара

Арвед Брейдакс rus.postimees.ee
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Белорусский дальнобойщик попал за решетку в Эстонии из-за санкционного товара
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Работник таможни.
Работник таможни. Фото: Arved Breidaks

В октябре Тартуский уездный суд приговорил к двум месяцам лишения свободы белорусского дальнобойщика, который в конце августа пытался провезти санкционный товар в Россию через пограничный пункт на юго-востоке Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Согласно обвинительному заключению, 23 августа гражданин Беларуси Петр Рафалович (47 лет) прибыл на таможенный пункт по пути из Эстонии в Россию и предъявил таможеннику документы, согласно которым в грузовике было 60 штук наполнителей Accura для 3D-принтеров и различных технических устройств Siemens, включая электромагнитный позиционер.

Всего в грузовике было 509 килограммов наполнителя для 3D-принтеров стоимостью 135 000 евро. Его получателем значилась указанная в представленной таможне декларации армянская компания Print LLC.

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