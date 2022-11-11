Белорусский дальнобойщик попал за решетку в Эстонии из-за санкционного товара

Согласно обвинительному заключению, 23 августа гражданин Беларуси Петр Рафалович (47 лет) прибыл на таможенный пункт по пути из Эстонии в Россию и предъявил таможеннику документы, согласно которым в грузовике было 60 штук наполнителей Accura для 3D-принтеров и различных технических устройств Siemens, включая электромагнитный позиционер.