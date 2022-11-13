Фото ⟩ Диана Пирагс о встрече с Арбениной в Ницце и гастролях после пандемии

Премьера нового видео прошла 15 октября в стенах Digital Art House. RUS TVNET встретился с певицей выяснил, как прошло первое лето без пандемии коронавируса. Оказалось, что для Дианы Пирагс оно было поистине жарким. Неожиданно, но были недели, когда у нее было по 7 концертов в неделю, а в Ницце она встретилась с Тамарой Гверцители и Дианой Арбениной...