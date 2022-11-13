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Фото ⟩ Диана Пирагс о встрече с Арбениной в Ницце и гастролях после пандемии
Фото: Пресс-фото
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Диана Пирагс о встрече с Арбениной в Ницце и гастролях после пандемии
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Латвийская певица Диана Пирагс говорит, что осень - это время романтики, а потому для премьеры своего нового клипа Kiss the Rain на музыку корейского композитора и пианиста Йирума (Yiruma) она выбрала именно это время года.

Премьера нового видео прошла 15 октября в стенах Digital Art House. RUS TVNET встретился с певицей выяснил, как прошло первое лето без пандемии коронавируса. Оказалось, что для Дианы Пирагс оно было поистине жарким. Неожиданно, но были недели, когда у нее было по 7 концертов в неделю, а в Ницце она встретилась с Тамарой Гверцители и Дианой Арбениной...

Фото: Пресс-фото

О латвийском блогере в клипе Kiss the Rain

В новой песне Kiss the Rain Диана Пирагс превратила свое яркое джазовое звучание в меланхоличное, эмоциональное пение в классическом стиле, демонстрируя широкий диапазон своего голоса и таланта...

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