"В порнухе снимаешься?" - спросил парня тренер, когда узнал, что тот решил приостановить 8-летнюю карьеру футболиста и отправиться на съемки. Оказывается, Никита Лебедев является единственным участником нового латвийского реалити-шоу The B Team TikTok māja, который говорит по-русски.
Никита Лебедев - единственный, кто говорит в латвийском TikTok-шоу по-русски
Ведущими шоу стали популярный блогер (экс-Latvian Sisters) Элина Пакалне, комик (основатель Comedy Latvija и участник Singapūras Satīns) Эдгар Балиньш и боксер Кристап Зутис.
Элина Пакалне объяснила, что уникальность этого шоу - в том, чтобы показать, как "не идти по карьерной лестнице, а сразу подняться на лифте": "То есть мы сразу говорим, что работает, что - нет. Как все проходит. Им не надо будет проходить то, что проходила я".
3 ноября в The Sinners Bar состоялась долгожданная премьера проекта!
RUS TVNET смог пообщаться с одним из участников - Никитой Лебедевым. В интервью для онлайн-журнала KLIK 19-летний парень рассказал, как начиналась его карьера тиктокера и почему на проекте ему разрешили говорить на русском языке.
8 лет Никита Лебедев профессионально занимался футболом. "Я когда пришел на это шоу, а потом меня взяли, я думал, что буду продолжать играть. Но как-то так вышло, что пришлось взять паузу", - сказал он.
Никита играл в команде, принимал участие в чемпионатах U-13, U-14, U-15, U-16 и других. Он даже получал звание лучшего игрока, а потом, с его слов, "началась черная полоса". Футболист сменил несколько клубов...