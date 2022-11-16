Никита Лебедев - единственный, кто говорит в латвийском TikTok-шоу по-русски

Ведущими шоу стали популярный блогер (экс-Latvian Sisters) Элина Пакалне, комик (основатель Comedy Latvija и участник Singapūras Satīns) Эдгар Балиньш и боксер Кристап Зутис.

Элина Пакалне объяснила, что уникальность этого шоу - в том, чтобы показать, как "не идти по карьерной лестнице, а сразу подняться на лифте": "То есть мы сразу говорим, что работает, что - нет. Как все проходит. Им не надо будет проходить то, что проходила я".

3 ноября в The Sinners Bar состоялась долгожданная премьера проекта!

RUS TVNET смог пообщаться с одним из участников - Никитой Лебедевым. В интервью для онлайн-журнала KLIK 19-летний парень рассказал, как начиналась его карьера тиктокера и почему на проекте ему разрешили говорить на русском языке.