Убийства чекистов 1975 года, раскрыть которые помог сам Маэстро

В тот год в Риге витало дурное предчувствие. Если мужчины задерживались вечером, жёны не отходили от окна и звонили знакомым. Для их беспокойства была причина - летом и осенью в Риге было совершено три таинственных убийства, которые не удалось раскрыть, как говорится, "все концы в воду".