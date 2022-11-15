Летом 1975 года в Риге орудовал маньяк-убийца. Убитыми были мужчины - все из КГБ. Убийца мстил чекистам? Когда расследование зашло в тупик, появился новый виток развития: кто-то потребовал у маэстро Раймонда Паулса крупную сумму денег и угрожал убить его.
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Убийства чекистов 1975 года, раскрыть которые помог сам Маэстро
Убийства чекистов 1975 года, раскрыть которые помог сам Маэстро
В тот год в Риге витало дурное предчувствие. Если мужчины задерживались вечером, жёны не отходили от окна и звонили знакомым. Для их беспокойства была причина - летом и осенью в Риге было совершено три таинственных убийства, которые не удалось раскрыть, как говорится, "все концы в воду".
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