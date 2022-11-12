Водитель не заметил, что сбил ребенка: девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось

14-летняя девочка получила смертельные травмы, когда утром во вторник, 8 ноября, на перекрестке Муратси недалеко от города Курессааре на острове Сааремаа ее сбила машина, водитель которой не остановился и продолжил путь по направлению в город, пишет Rus.Postimees.