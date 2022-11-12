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Водитель не заметил, что сбил ребенка: девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось

rus.postimees.ee Андрес Сепп
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Водитель не заметил, что сбил ребенка: девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось
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Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

14-летняя девочка получила смертельные травмы, когда утром во вторник, 8 ноября, на перекрестке Муратси недалеко от города Курессааре на острове Сааремаа ее сбила машина, водитель которой не остановился и продолжил путь по направлению в город, пишет Rus.Postimees.

Как утверждается, 56-летняя женщина-водитель заметила повреждения на машине лишь в Курессааре и узнала, что сбила девочку, когда уже возвращалась домой.

Погодные условия во вторник утром были очень плохими, и именно так водитель объяснила полиции, почему она не остановилась и продолжила путь, не сообщив об аварии.

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