В конце октября в силу вступил приговор, согласно которому 34-летнего Рауно Белова, устроившего нарколабораторию в подвале тартуского многоквартирного дома в Аннелинне, отправили за решетку на три года и семь месяцев. Рассказывает Rus.Postimees.
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В подвале многоквартирного дома наркотики варили из батареек, удобрений и средства от насморка
В подвале многоквартирного дома наркотики варили из батареек, удобрений и средства от насморка
В этом году в ночь на 16 апреля, люди, живущие на первом этаже дома по адресу Мыйзавахе, 37, Тарту, проснулись от взрыва. Окно в подвал было разбито, подвальная дверь искривлена, из окна шел дым. Взрыв был настолько сильным, что по трубам для отопления в квартиру на первом этаже попала сажа.