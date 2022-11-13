В подвале многоквартирного дома наркотики варили из батареек, удобрений и средства от насморка

В этом году в ночь на 16 апреля, люди, живущие на первом этаже дома по адресу Мыйзавахе, 37, Тарту, проснулись от взрыва. Окно в подвал было разбито, подвальная дверь искривлена, из окна шел дым. Взрыв был настолько сильным, что по трубам для отопления в квартиру на первом этаже попала сажа.