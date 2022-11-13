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В подвале многоквартирного дома наркотики варили из батареек, удобрений и средства от насморка

Эйли Арула rus.postimees.ee
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В подвале многоквартирного дома наркотики варили из батареек, удобрений и средства от насморка
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«Химик-любитель» Рауно Белов жил и работал в Аннелинне по адресу Мыйзавахе, 37.
«Химик-любитель» Рауно Белов жил и работал в Аннелинне по адресу Мыйзавахе, 37. Фото: Sille Annuk

В конце октября в силу вступил приговор, согласно которому 34-летнего Рауно Белова, устроившего нарколабораторию в подвале тартуского многоквартирного дома в Аннелинне, отправили за решетку на три года и семь месяцев. Рассказывает Rus.Postimees.

В этом году в ночь на 16 апреля, люди, живущие на первом этаже дома по адресу Мыйзавахе, 37, Тарту, проснулись от взрыва. Окно в подвал было разбито, подвальная дверь искривлена, из окна шел дым. Взрыв был настолько сильным, что по трубам для отопления в квартиру на первом этаже попала сажа.

На место происшествия приехали спасатели, саперы и полиция. Выяснилось, что взрыв прогремел в подвале, в помещении теплового пункта, где после тушения было обнаружено много удобрений, пустые упаковки лекарства от простуды, средство для прочистки труб и тара. Все указывало на то, что кто-то соорудил там нарколабораторию.

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