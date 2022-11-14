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Целый сектор промышленности ждет неминуемая волна сокращений

Вейки Ояперв rus.postimees.ee
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Целый сектор промышленности ждет неминуемая волна сокращений
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Предприятие Liistuvabrik является одной из деревообрабатывающих компаний, вынужденных принимать трудные решения.
Предприятие Liistuvabrik является одной из деревообрабатывающих компаний, вынужденных принимать трудные решения. Фото: Kristjan Teedema

Экономические показатели этого года вынудили нескольких предприятий деревообрабатывающей промышленности оптимизировать объемы производства и, в крайнем случае, проводить сокращения, пишет Rus.Postimees.

В октябре деревообрабатывающая компания Palmako в Эстонии объявила, что в течение года потеряет сотню рабочих мест. В середине лета один из крупнейших производителей деревянных домов в Европе Lasita Maja из-за резкого снижения спроса был вынужден вместе с арендной рабочей силой сократить 10% работников.

Компании под давлением

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