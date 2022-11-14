Целый сектор промышленности ждет неминуемая волна сокращений

В октябре деревообрабатывающая компания Palmako в Эстонии объявила, что в течение года потеряет сотню рабочих мест. В середине лета один из крупнейших производителей деревянных домов в Европе Lasita Maja из-за резкого снижения спроса был вынужден вместе с арендной рабочей силой сократить 10% работников.