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Русский бизнес представлен среди крупных эстонских компаний

Тынис Оя rus.postimees.ee
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Русский бизнес представлен среди крупных эстонских компаний
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Российский бизнес в крупных эстонских компаниях в основном связан с транзитом и оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами. На фото резервуары в Маарду.
Российский бизнес в крупных эстонских компаниях в основном связан с транзитом и оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами. На фото резервуары в Маарду. Фото: Raigo Pajula

Хотя Эстония хочет видеть себя в первую очередь страной стартапов занятых передовыми информационными технологиями, на самом деле среди крупных предприятий страны до сих пор много компаний, которые занимаются транзитом и оптовой продажей нефти и другого сырья. Рассказывает Rus.Postimees.

Исходя из этого можно предположить, что доля российского капитала в крупных компаниях Эстонии также относительно велика. К счастью, это не так. Из ста компаний с большим оборотом только у двух компаний совладельцами являются резидентами России.

Владельцами большинства компаний, работающих в сфере транзита, являются жителями Эстонии (граждане или иностранцы с эстонским личным кодом) или резидентами другой страны, например, Латвии, Литвы или Украины.

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