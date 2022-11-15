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В роскошном внедорожнике гражданина Эстонии обнаружили десять нелегалов

Андрес Эйнманн rus.postimees.ee
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В роскошном внедорожнике гражданина Эстонии обнаружили десять нелегалов
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В конце прошлой недели болгарская полиция после погони на шоссе задержала роскошный внедорожник Porsche Cayenne, которым управлял гражданин Эстонии. В автомобиле находились десять нелегалов, пишет Rus.Postimees.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, комментируя погоню, которая произошла в воскресенье, 13 ноября, на шоссе Тракия, сказал, что в стране необходимо изменить законы, поскольку штрафы за перевозку нелегалов смехотворно малы.

Погоня на шоссе Тракия была вызвана поступившим в полицию сообщением о том, что десять нелегальных иммигрантов были помещены во внедорожник Porsche и автомобиль направился к сербской границе, чтобы доставить туда нелегалов, сообщает Novinte.

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