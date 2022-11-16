РЕПОРТАЖ ⟩ Оторвали ухо и часть скальпа: в Эстонии соседские собаки напали на девушку

В субботу, 12 ноября, две соседские собаки напали на Сандру и оторвали девушке ухо и часть скальпа с волосами, пострадавшей потребовалась операция. Однако в понедельник в первой половине дня обе собаки еще находились неподалеку от места происшествия. Родители Сандры не представляют, как дальше жить в таких условиях. С какими мыслями выходить на улицу, когда на тебя могут напасть в любую минуту? Лишь во второй половине дня в понедельник обе собаки подверглись эвтаназии. Но семья серьезно пострадавшей Сандры еще не скоро оправится от шока, пишет Rus.Postimees.