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Фото и видео ⟩ Вместо рыбы из реки в Тарту вылавливают велосипеды, оружие и боеприпасы

Йенс Раавик rus.postimees.ee
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Вместо рыбы из реки в Тарту вылавливают велосипеды, оружие и боеприпасы
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В пятницу Эдгарт Языков и его помощники выловили электросамокат и немедленно отнесли его в компанию Bolt.
В пятницу Эдгарт Языков и его помощники выловили электросамокат и немедленно отнесли его в компанию Bolt. Фото: Kristjan Teedema

Эдгарт Языков, Кристьян Языков и Майро Иванов из Тарту решили очищать реку крайне интересным способом: они вытащили из воды поразительное количество металлолома с помощью магнитов. В соцсетях они размещают видеоролики о магнитной рыбалке и за полгода их увлечение набрало большую популярность, пишет Rus.Postimees.

Обычно парни тратят на магнитную рыбалку около семи часов, но и за два часа пятничной демонстрационной рыбалки за "Садаматеатром" улов был вполне приличный: боеприпасы, электросамокат Bolt и множество других вещей, которые, по-хорошему, находиться на дне реки Эмайыги не должны.

На дне Эмайыги запрятано оружие

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