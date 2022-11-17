Фото и видео ⟩ Вместо рыбы из реки в Тарту вылавливают велосипеды, оружие и боеприпасы

Обычно парни тратят на магнитную рыбалку около семи часов, но и за два часа пятничной демонстрационной рыбалки за "Садаматеатром" улов был вполне приличный: боеприпасы, электросамокат Bolt и множество других вещей, которые, по-хорошему, находиться на дне реки Эмайыги не должны.