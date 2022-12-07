"Я думаю, он оценил мою честность": Лида Нижникова о разводе и новом тревел-шоу

Это решение Лидия Нижникова приняла самостоятельно. О чем неожиданно и сказала супругу. На тот момент пара уже переехала в Швецию. "Мне не было страшно", - признается Лида. Она отметила, что с разводом ведь не теряет его: "Он же не умирает. Он по-прежнему есть".

В откровенном интервью онлайн-журналу KLIK блондинка рассказала о причинах развода, сопутствующих проблемах и создании амбициозного проекта - нового тревел-шоу в отдаленные уголки нашей планеты.

Первое видео появится в Сети уже 10 декабря. В нем Лида расскажет о путешествии в Иран.