"Я думаю, он оценил мою честность": Лида Нижникова о разводе и новом тревел-шоу

В декабре 2022 года Лида Нижникова (экс-Latvian Sisters) со своим супругом Павлом могла бы отпраздновать 11-летие совместной жизни в браке, но внезапно летом она сообщила подписчикам в соцсетях о том, что разводится.
Это решение Лидия Нижникова приняла самостоятельно. О чем неожиданно и сказала супругу. На тот момент пара уже переехала в Швецию. "Мне не было страшно", - признается Лида. Она отметила, что с разводом ведь не теряет его: "Он же не умирает. Он по-прежнему есть".
В откровенном интервью онлайн-журналу KLIK блондинка рассказала о причинах развода, сопутствующих проблемах и создании амбициозного проекта - нового тревел-шоу в отдаленные уголки нашей планеты.
Первое видео появится в Сети уже 10 декабря. В нем Лида расскажет о путешествии в Иран.
История как в романтическом кино
Лида и Паша познакомились еще в школе. Они учились в параллельных классах.
"В 15 лет мы с ним встречались, за ручку гуляли, потом был перерыв, а уже в 19 лет мы случайно встретились в клубе. И с того дня больше не разлучались".
Дальше все было как в романтическом кино. Пара не расставалась ни на день, а через полгода полетела в Австралию. В отношениях все развивалось стремительно. Павел очень быстро сделал Лиде предложение.
"В 19 лет мы стали встречаться, а ровно через год в это же число он сделал предложение в Австралии на высокой башне. Еще через год в этот день мы поженились. Но это было прекрасно. Это был такой возраст... Нам по 21 году. Мы еще вроде бы и дети, но уже взрослые. Мне всем хотелось показывать кольцо. Вот смотрите, я - жена, а он - муж. Это был самый лучший момент для женитьбы", - признается Лида.
"Не осталось чувств, лишь человеческая любовь"
Блогер подчеркивает, что их переезд в Швецию не стал катализатором разлада в отношениях: "До этого уже был острый вопрос, как раз за год до...